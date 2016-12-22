У Дарницькому районі Києва відкриють новий дитсадок

Про це розповіла заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, як повідомляється на офіційному сайті КМДА.

«Один із найбільш вагомих наших пріоритетів – створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах. Динаміка дуже хороша – за два роки ми істотно скоротили чергу. Вчора було відкрито новий садочок майже на 200 місць, сьогодні було прийнято рішення та передбачено видатки з утримання на ще один новозбудований садочок у Дарницькому районі на вулиці Вишняківській», – повідомила заступник голови КМДА.

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За її словами, найближчим часом вже понад 260 дітей зможе відвідувати дошкільний навчальний заклад. На будівництво закладу міською владою було виділено майже 90 мільйонів гривень.

"Дитячий садок має невеличкий плавальний басейн, спортивну та актову зали, харчовий і медичний блоки, приміщення для роботи логопеда та психолога. На території садочка розташовані групові майданчики з тіньовими навісами, майданчики для занять фізкультурою, юних натуралістів, для вивчення правил дорожнього руху, щоб діти могли приступити до навчання з усіма зручностями", - додала Ганна Старостенко.