Кличко підписав дорожню карту щодо будівлі Театру на Подолі, наступного року повинні провести технічну експертизу

У середу, 21 грудня, керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко повідомив, що мерія міста має намір до кінця 2016 року сформувати дорожню карту щодо нової будівлі Театру на Подолі, а до квітня 2017 зобов'язуються провести технічну експертизу для виявлення можливих порушень законодавства при реконструкції цієї будівлі. Про це він пише на персональній сторінці у Facebook.

"Нова будівля театру дала нам поштовх задуматися не тільки над архітектурою та охороною пам'ятників... Сьогодні мер Києва Віталій Кличко підписав відповідне доручення... Тому до кінця грудня місто буде формувати дорожню карту безпосередньо щодо Театру на Подолі", - написав Бондаренко.

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Згідно інформації, поширеної представником мерії, до середини січня 2017 року буде організована робоча група, яка виробить механізм для публічного обговорення питань щодо містобудівного та пам'яткоохоронного законодавства, планування нового будівництва в центрі столиці, а також безпосередньо долі Андріївського узвозу.

"До квітня ми повинні провести незалежну технічну експертизу щодо можливих порушень містобудівного, пам'яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі, а також усіх необхідних експертиз, які будуть визначені робочою групою", - зазначив керівник апарату КМДА.

Учасники робочої групи повинні будуть до травня 2017 року сформувати рекомендації Архітектурно-містобудівній раді та головному архітектору міста Києва щодо будівлі Театру на Подолі і пропозиції щодо врегулювання розбіжностей з приводу нового театру.

"До травня ми повинні почати дискусію про долю Андріївського узвозу для забезпечення безпеки майбутніх конфліктних ситуацій, почати розробку стратегічного документа щодо майбутнього розвитку вулиці Андріївський узвіз", - сказав керівник апарату КМДА.