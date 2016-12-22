На добудову Подільсько-Воскресенського мосту з держбюджету виділять 1 млрд 250 млн гривень - Кличко

Мер Києва зазначив, що Київрада ухвалила бюджет столиці і суттєво збільшила його – до понад 38-ми млрд грн.

«Що важливо: найбільше коштів ми спрямуємо на галузі освіти та охорони здоров’я. Видатки на освітні потреби складатимуть понад 10,5 млрд грн. На охорону здоров’я запланована сума – більш, як 7,5 млрд грн. Збільшили фінансування і соціального захисту та сфери ЖКГ», – зазначив Віталій Кличко.

Мер також зазначив, що у Держбюджеті країни враховані потреби Києва. І подякував депутатам Київради, які працювали з депутатським корпусом Верховної Ради, щоб у основному фінансовому документі країни були враховані інтереси киян.

«Зокрема, передбачено 1 мільярд 250 мільйонів на такий важливий об’єкт як Подільсько-Воскресенський міст. Це дозволить нам укріпити та убезпечити його для того, аби розпочати роботи з добудови мосту. А плани щодо цього – рішучі», – наголосив Київський міський голова.

Він нагадав, що німецька сторона допомагає Києву залучити інвесторів для добудови об’єкту. І потенційно вони вже є.

«Ми продовжуємо переговори і після фінансової і технічної експертиз стану конструкції, сподіваюся, приступимо до активної фази робіт. На здійснення такої експертизи, яка має завершитися вже навесні, німецька сторона виділила 200 тисяч євро», – підкреслив Віталій Кличко.

Київський міський голова зауважив, що Київ змінюється, стає комфортнішим і гарнішим, і це багато в чому залежить від рішень, які ухвалюються в сесійній залі Київради.

«Тому давайте не забувати, що люди нас уповноважили працювати заради конкретних змін і реальних справ на користь нашої столиці. Я дякую за вашу роботу, за відстоювання інтересів киян і сподіваюся на подальшу ефективну роботу», – звернувся Віталій Кличко до депутатів Київради.