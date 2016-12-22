Суд зобов'язав Фонд держмайна провести експертизу будівлі Гостинного двору

До того часу розгляд справи з переривання договору оренди із "Укрреставрацією" призупинено, йдеться в сюжеті ТСН.

Таким стало рішення столичного апеляційного господарського суду. Ще у 2014 році Київрада передала в державну власність лише земельну ділянку. Будівля ж і досі в оренді – в занедбаному стані, без жодної консервації будівництва.

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Тим часом кияни та архітектори кажуть, що споруда вже давно аварійна, цегляні стіни стоять роками без верхнього шару, даху немає, усюди підтікання та тріщини.

"Нікому не потрібен цей Київ – потрібне лише місце, де можна побудувати", - вважають пересічні кияни.

"Та цегла і той розчин, на якому збудовано цю споруду, мало того, що вони поганої якості – вони мають мінімальну міцність на морозостійкість. Там купа будівельного сміття, яке накопичує вологу, і всю цю вологу передають на стіни. Ми маємо пустир у центрі міста", - розповів архітектор Георгій Духовничий.

Як повідомлялося, влітку 2014 року Київська міська рада скасувала землевідвід під реконструкцію Гостинного двору на Контрактовій площі.

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Нагадаємо, прокуратура міста Києва подала апеляцію до суду з вимогою повернути Гостинний двір на Подолі у власність держави. Зазначається, що позов пред’явили у зв’язку з тим, що орендар не виконав своїх зобов’язань зі збереження пам'ятки, чим створив загрозу її руйнації.

Гостинний двір було виведено із списку пам’яток архітектури у 2011 році, а у 2012-му Київрада передала "Укрреставрації" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції.