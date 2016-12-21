У Києві за два роки у комунальну власність повернули 7 дитсадків
Київський міський голова Віталій Кличко відкрив відновлений і капітально відремонтований дитсадок № 423 у Шевченківському районі столиці, який понад 20 років не працював за своїм основним призначенням.
Віталій Кличко зазначив, що цього року в столиці збудували та відновили загалом 7 дитсадків. А наступного року планується відкрити не менше 10 дошкільних закладів.
Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.
«Зараз ми перебуваємо у відновленому дитсадку на вул. Дегтярівській, приміщення якого не використовувалось за призначенням із 1994-го року, тож воно потребувало капітального ремонту», – зазначив Віталій Кличко.
«Існуючу двоповерхову будівлю ми реконструювали і надбудували третій поверх, збільшивши потужність закладу – відтепер садок зможе прийняти більше 170 маленьких киян. Напередодні Новорічних і Різдвяних свят новий дитсадок – гарний подарунок не тільки для дітей, а й для всіх киян. Впевнений, що спільними зусиллями ми продовжимо змінювати наше місто», – розповів мер столиці, додавши, що з бюджету міста на реконструкцію закладу було виділено майже 50 мільйонів гривень.
Читайте такожНа підготовку до нового навчального року Київ виділив рекордну суму коштів – КМДА
Віталій Кличко підкреслив, що протягом двох років місту вдалося також повернути в комунальну власність 7 дитсадків на понад 1 200 місць.
«Окрім того, тільки до початку навчального року районами столиці додатково створено у дитячих садках майже 1 300 місць для дошкільнят. Сьогодні це найвищий показник серед регіонів країни», – наголосив міський голова.
Мер Києва додав, що сьогодні в електронній черзі до дитсадків у столиці перебуває понад 11 тисяч дітей.
«І ми робимо все для того, щоби її зменшити, і щоби за три-чотири роки її взагалі не було. Ми хочемо втілити наші плани, і у наступному році відкрити не менше 10 дитячих садків», – зазначив Віталій Кличко.
Відновлений дитячий садочок у Шевченківському районі збудований за сучасними нормами і обладнаний, зокрема, зручними пандусами та великим ліфтом, що дозволяє навчатися тут дітям із обмеженими можливостями. Також тут встановлена система охорони з 17-ма камерами спостереження, які розміщені на території садочка.