У Києві за два роки у комунальну власність повернули 7 дитсадків

Віталій Кличко зазначив, що цього року в столиці збудували та відновили загалом 7 дитсадків. А наступного року планується відкрити не менше 10 дошкільних закладів.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

«Зараз ми перебуваємо у відновленому дитсадку на вул. Дегтярівській, приміщення якого не використовувалось за призначенням із 1994-го року, тож воно потребувало капітального ремонту», – зазначив Віталій Кличко.

«Існуючу двоповерхову будівлю ми реконструювали і надбудували третій поверх, збільшивши потужність закладу – відтепер садок зможе прийняти більше 170 маленьких киян. Напередодні Новорічних і Різдвяних свят новий дитсадок – гарний подарунок не тільки для дітей, а й для всіх киян. Впевнений, що спільними зусиллями ми продовжимо змінювати наше місто», – розповів мер столиці, додавши, що з бюджету міста на реконструкцію закладу було виділено майже 50 мільйонів гривень.

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Віталій Кличко підкреслив, що протягом двох років місту вдалося також повернути в комунальну власність 7 дитсадків на понад 1 200 місць.

«Окрім того, тільки до початку навчального року районами столиці додатково створено у дитячих садках майже 1 300 місць для дошкільнят. Сьогодні це найвищий показник серед регіонів країни», – наголосив міський голова.

Мер Києва додав, що сьогодні в електронній черзі до дитсадків у столиці перебуває понад 11 тисяч дітей.

«І ми робимо все для того, щоби її зменшити, і щоби за три-чотири роки її взагалі не було. Ми хочемо втілити наші плани, і у наступному році відкрити не менше 10 дитячих садків», – зазначив Віталій Кличко.

Відновлений дитячий садочок у Шевченківському районі збудований за сучасними нормами і обладнаний, зокрема, зручними пандусами та великим ліфтом, що дозволяє навчатися тут дітям із обмеженими можливостями. Також тут встановлена система охорони з 17-ма камерами спостереження, які розміщені на території садочка.