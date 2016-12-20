"Київська перепічка" подорожчала вдруге за рік

Відомий київський фастфуд – сосиска в дріжджовому тісті, обсмажений у фритюрі, подорожчала на 20%. Про це пише ТheКiev.city. З понеділка пиріжок коштує не 10, а 12 гривень.

Читайте такожУ Києві подорожчав проїзд у деяких маршрутках

Журналісти відзначають, що незважаючи на підвищення вартості, в кіоску, де торгують київської перепічкою з 1981 року – на вулиці Богдана Хмельницького, 2, як і раніше, вишикувалась черга.

Навесні 2015 року "перепічка" коштувала 8 гривень, восени – 8,5 гривень, а навесні 2016-го подорожчала до 10 гривень.

Як відомо, "київська перепічка" – це перший український фастфуд, який зберігся ще з радянських часів. Вона вважається одним з кулінарних брендів столиці нарівні з київським тортом і котлетою по-київськи.