У Києві керівника комунального підприємства підозрюють у розтраті більше 300 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, чиновник, діючи в інтересах третіх осіб, погодив придбання для потреб підприємства паливно-мастильних матеріалів за безпідставно завищеними цінами, ніж були визначені укладеним договором.

Вказані дії посадовця призвели до незаконних витрат державних коштів у сумі понад 300 тис. грн.

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У рамках кримінального провадження службовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Підготовлено клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що Солом'янський райсуд обрав для директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) Володимира Сівака 56 днів утримання під вартою або як альтернативу - внесення грошової застави в розмірі майже 6 млн грн.