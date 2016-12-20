У Києві власники МАФів завалили мерію сміттям (фото, відео)
16:04, 20 грудня 2016Київ
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У Києві власники і працівники МАФів ринку на станції метро "Харківська", біля КПІ і співробітники "Укрвторресурс" завалили центральний вхід в адміністрацію уламками кіосків і мішками із сміттям.
Люди протестують проти знесення МАФів / facebook.com/vladislav.krasinskiy
Про це повідомляє у Facebook журналіст Владислав Красінський.
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На думку протестувальників на території колишніх торговельних точок збираються побудувати житлові комплекси / facebook.com/vladislav.krasinskiy
«Кажуть, що їх бізнес вбивають, а на території колишніх торговельних точок влада збирається побудувати житлові комплекси, у і так перенаселених районах, і торгові центри», - повідомив він.
Раніше повідомлялося, що 8 листопада вранці були демонтовані кіоски в переході, який веде від виходу з метро "Мінська" на Оболонський проспект.
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