У Києві власники МАФів завалили мерію сміттям (фото, відео)

Про це повідомляє у Facebook журналіст Владислав Красінський.

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«Кажуть, що їх бізнес вбивають, а на території колишніх торговельних точок влада збирається побудувати житлові комплекси, у і так перенаселених районах, і торгові центри», - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що 8 листопада вранці були демонтовані кіоски в переході, який веде від виходу з метро "Мінська" на Оболонський проспект.