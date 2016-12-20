"Транспортна модель, яку пропонує Кабмін, виведе ринок перевезень у тінь" - КМДА

Таку думку висловив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.

Він пропонує, аби уряд організував спершу обговорення нововведень із профільними фахівцями та громадськістю.

За словами Сергія Майзеля, Кабінет Міністрів України планує із початку наступного року внести зміни до законодавства в сфері пасажирських перевезень. Однак представники місцевої влади, асоціації перевізників і громадських організацій вимагають від уряду провести публічні обговорення.

«Міністерство інфраструктури ініціювало розгляд нормативно-правових актів. Запропоновані зміни правил у сфері транспортних перевезень можуть призвести до погіршення якості послуг. У цілому ми підтримуємо зміни в транспортному законодавстві, але не такі й не таким чином, як це зараз відбувається. Адже в запропонованому варіанті не враховуються інтереси перевізників, автостанцій, пасажирів, людей із обмеженими фізичними можливостями. Якщо такі поспішні зміни приймуть до кінця року, то вони призведуть до погіршення якості послуг в сфері пасажирських перевезень. При такій транспортній моделі ринок перевезень відійде в тінь, а кількість «нелегалів» зросте в рази», – переконаний Сергій Майзель.

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Він додав, що запропонована модель далека від європейських стандартів. Міністерство інфраструктури планує провести дерегуляцію галузі, відмовитися від багатьох існуючих вимог, але це призведе до того, що перевізники, які не здатні якісно обслуговувати пасажирів, вийдуть на маршрути.

«Більше того, автостанції будуть відкриватися за спрощеним порядком, не прораховуватимуться потреби людей у маленьких населених пунктах, а також людей із обмеженими фізичними можливостями. Наприклад, наразі автостанція повинна пройти сертифікацію і отримати паспорт об’єкта, а маршрут затверджується за спеціальною процедурою, враховуючи особливості місцевості та інфраструктури. Якщо запропоновані зміни приймуть, то будь-хто зможе подати заявку на складання власного маршруту або відкриття автовокзалу. Формально не буде причини йому відмовити, у якому б стані не був об’єкт. Це призведе до того, що мешканці багатьох невеликих населених пунктів залишаться відрізаними від транспортного сполучення, бо перевізникам це буде не дуже вигідно, а вплинути на складання маршруту в інтересах місцевих громад компетентні органи не зможуть», – сказав директор Департаменту.

19 грудня у Києві відбулася нарада з асоціаціями перевізників, громадськими організаціями, товариствами захисту прав людей із обмеженими можливостями, під час якої учасники прийшли до висновку, що нововведення можуть значно погіршити якість перевезень, і від цього постраждають, у першу чергу, громадяни.

«Ми закликаємо Кабінет Міністрів захистити інтереси людей і привести дану ініціативу у відповідність із європейськими стандартами. Учасники зустрічі вимагають від Міністерства інфраструктури провести публічне обговорення змін до нормативно-правових актів, а не ставити киян перед фактом, що вони вже прийняті», – підкреслив Сергій Майзель.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко закликав Кабмін не приймати нову транспортну ініціативу Міністерства інфраструктури, оскільки, на думку мера столиці, це негативно позначиться на інтересах пасажирів.