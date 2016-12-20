У Києві 20-24 грудня пройдуть масові заходи, для охорони задіють понад тисячу поліцейських

Про це повідомляє поліція Києва.

Наголошується, що особливу увагу поліцейські привернуть на забезпечення порядку під час засідання Верховної Ради України.

"Столична поліція вжила відповідні заходи, підготувавши розрахунки сил і засобів. В ці дні за порядком слідкуватиме 1381 поліцейський, які нестимуть службу не лише у місцях проведення заходів, але й на прилеглих до них територіях, станціях київського метрополітену, зупинках громадського транспорту тощо", - сказано в повідомленні.

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Правоохоронці звертаються до киян та гостей міста не порушувати закон та сприяти працівникам поліції в охороні громадського порядку.

Як відомо, сьогодні о 16:00 Верховна Рада України у другому читанні планує розглянути законопроект про державний бюджет України на 2017 рік.