У Києві запалили вогні на головній новорічній ялинці України (фотогалерея)
У Києві на Софійській площі запалили вогні на головній новорічній ялинці України.
У церемонії взяли участь міський голова Віталій Кличко та дружина президента Марина Порошенко, повідомляє прес-служба мера.
Ялинку на Софійській площі прикрасили трьома кілометрами гірлянд, 42 тисячами ліхтариків та 1 тис. дерев'яних іграшок, над якими працювали народні майстри з Львівщини.
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Різдвяне містечко на Софійській площі працюватиме з 19 грудня до 15 січня. Головні заходи проходитимуть у п’ятниці, суботи і неділі та у святкові дні - Миколая, Новий рік і на Різдво. Загалом під час святкувань відбудеться 15 концертів.
Як і минулого року, різдвяне містечко охоплюватиме Софійську та Михайлівську площу, а також Володимирський проїзд, який їх з’єднує.
На Софійській площі розміщуються Головна ялинка та сцена, майданчик для селфі, виставка іграшок, які робили діти з усієї України.
На Михайлівській площі розташувалося містечко розваг з 21-метровим колесом огляду, гірками, льодяними скульптурами, тунелем бажань та каруселями.