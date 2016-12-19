Путін, забирайся із Сирії та України: у Києві проходить мітинг під посольством РФ проти дій Кремля та Асада в Сирії

У Києві проходить мітинг під стінами російського посольства на знак протесту проти дій РФ та Асада в Сирії.

Біля будівлі посольства навіть з’явились намети.

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Окрім того, на паркані учасники акції розвісили дитячі іграшки на плакати із написом «Путін, забирайся із Сирії та України».