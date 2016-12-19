Кличко розкритикував ініціативу Кабміну щодо змін у роботі автостанцій

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ініційовані на сайті міністерства інфраструктури громадські слухання щодо пропонованих змін у діяльності автостанцій.

Зокрема, такі зміни передбачають скасування попереднього та додаткового обстежень автостанцій, запровадження нерегульованого підвищення станційного збору, а також визначення маршрутів та зупинок на розсуд перевізника, скасування вимог щодо своєчасної подачі автобусів та низку інших норм.

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"Таке рішення може призвести до безладу в пасажирських перевезеннях, до безконтрольної діяльності нелегальних перевізників, на яку не зможуть вплинути ані центральна, ані місцева влада. Бо, де, наприклад, гарантія, що, не маючи зобов’язання узгоджувати маршрути, перевізники одразу ж не скасують невигідні їм маршрути? А визначення зупинок на розсуд перевізників призведе також до заторів на вулицях великих міст, - підкреслив Кличко. - Така ініціатива уряду зашкодить, насамперед, пасажирам, для яких створить великі незручності. Тому, я вважаю, потрібно зважено підходити до нововведень, які стосуються інтересів і комфорту багатьох українців. І уряд не повинен підтримувати подібну ініціативу", - відзначив мер Києва.