У Києві під час відкриття ялинки та ходи волонтерів порядок забезпечать понад 400 правоохоронців

Як повідомила прес-служба поліції Києва, урочиста хода відбудеться сьогодні з 14:00 до 18:00.

Учасники пройдуть вулицями Хрещатик, Володимирській узвіз, Петра Сагайдачного, Андріївський узвіз, Велика Житомирська, площа Михайлівська, Володимирський проїзд, площа Софіївська. Ходу будуть супроводжувати 40 правоохоронців.

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О 19:00 на Софійській площі заплановане свято засвічення головної новорічної ялинки. Під час заходу близько 200 правоохоронців, піші та автомобільні наряди поліції, забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на площі та прилеглих вулицях.

У поліції повідомили, що кожного дня на охорону громадського порядку під час новорічно-різдвяних свят заступатимуть додаткові наряди поліції – приблизно 450 правоохоронців.