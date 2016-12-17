Святкові заходи у Києві: на вулиці столиці вийдуть додаткові наряди поліції

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, сьогодні у центрі міста відбудуться кілька святкових заходів: Софійській, Михайлівській площах та Володимирському проїзді, на Поштовій площі, дитячий фольклорний фестиваль «Орелі» у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» на вул. Лаврській.

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Більш як 400 працівників поліції забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок у місцях проведення святкових заходів.