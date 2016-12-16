Киян обурила вульгарна "прикраса" різдвяного колеса огляду в центрі міста - ЗМІ

Як пише UBR.ua, «святкове» оформлення вже отримало негативні відгуки киян, зокрема у соцмережах.

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Святковий атракціон прикрашають досить вульгарні зображення жінок, що й викликало обурення у жителів столиці.

Як відомо, до Дня святого Миколая (19 грудня) на Софійській площі запалять головну ялинку країни, а на Михайлівській запустять колесо огляду і гігантські гірки.