У новорічні свята на центральних вулицях Києва буде обмежено рух транспорту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, часткове обмеження передбачено у зв’язку з проведенням новорічно-різдвяних свят.

Так, вздовж Володимирського проїзду (від вул. Софійської до Михайлівської площі) та на вул. Володимирській (на ділянці від пров. Максима Рильського до Володимирського проїзду) заборонять рух усіх видів транспорту:

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19 грудня 2016 року з 16.00 до 20.00;

31 грудня 2016 року з 20.00 до 02.00 1 січня 2017 року;

1 січня 2017 року з 14.00 до 20.00;

7 січня 2017 року з 11.00 до 14.00.

Розклад руху тролейбусів та автобусів, маршрути яких проходить через місце проведення заходів, у вищезазначені дати буде змінено, про що буде повідомлено додатково.