"Метро без жетонів": керівництво столичної підземки розповіло деталі нововведення

Про це УНІАН повідомила радник керівника столичного метрополітену Наталія Макогон, коментуючи інформацію метрополітену про наступний крок на шляху відмови від використання жетонів.

«Останні тепер краще купувати в автоматах, у касах кількість жетонів буде обмежена», – зазначили у метрополітені.

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За словами Макогон, відсьогодні розпочато в тестовому режимі обмеження продажу жетонів у касах на станції "Політехнічний інститут", а із суботи – на всіх станціях столичного метро.

Таким чином, пасажир, який рідко користується послугами метрополітену і у якого виникла потреба оплатити лише одну поїздку, може придбати один чи два жетони в касі. Якщо людина хоче придбати більше жетонів, вона вже звертається до автомату з продажу жетонів.

«Ми будемо скорочувати використання жетонів надалі. Робиться це з метою прибирання людського фактору із системи оплати, з метою зробити розрахунки прозорими», – пояснила Макогон.

У метрополітені також звертають увагу, що до кінця місяця на всіх турнікетах з MasterCard PayPass залишиться можливість оплати за проїзд виключно картками.

При цьому пасажирів метро закликають користуватися безконтактними картками та нагадують, що у разі поповнення безконтактної картки на 50 поїздок, кожна обійдеться в 3 гривні 50 копійок (вартість жетона 4 грн).

Зазначається, що безконтактну картку можна здати в касі після використання поїздок та повернути залоговий платіж.

Довідка УНІАН. Київська влада останні два роки реалізує поетапну програму запровадження електронного квитка в міському пасажирському транспорті, зокрема, у київському метрополітені, реалізація якої повинна забезпечити чіткий контроль процесу перевезення пасажирів і прибрати корупційний складник в роботі метро.

Наприкінці 2014 р. мер Києва Віталій Кличко заявив: «На сьогодні навіть директор метрополітену не може чітко сказати, яка кількість людей їздить у метро і скільки жетонів продається. Тому декілька місяців назад і затримали касира, у якого вилучили понад мільйон гривень. В усьому світі працює електронна система, яка фіксує, скільки людей користується метрополітеном, хто на якій станції зайшов і на якій вийшов».

Мер додав, що завдяки автоматизації процесу київська влада сподівається збільшити дохід від проїзду на 20–30%. «А це – кошти, які підуть на розвиток і оновлення метро», – наголосив Кличко.

Раніше, у жовтні 2013 року, тодішній голова КМДА Олександр Попов поставив завдання перед профільними службами вирішити всі необхідні питання для того, щоби розпочати впровадження нової системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, як в наземному, так і в метро, з 1 січня 2014 року. Пізніше в КМДА повідомили, що введення єдиного електронного квитка відкладається.