У київському метро з 17 грудня на всіх станціях тестуватимуть відмову від жетонів

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" у Facebook.

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"У нас next step у рамках автоматизації оплати проїзду та відмови від жетону. Останні тепер краще купувати у автоматах, у касах кількість жетонів буде обмежена. Завтра тестуємо на станції "Політехнічний інститут", з суботи - так буде на усіх. Також до кінця місяця на всіх турнікетах з MasterCard PayPass залишиться можливість оплати виключно картками. З таким проханням до нас звернулося багато пасажирів", - йдеться в повідомленні.

У компанії закликають користуватися безконтактними картками.

Як відомо, за даними підприємства, за останній рік на електронні засоби оплати проїзду вже перейшли понад 60% пасажирів.