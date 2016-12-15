До Дня Святого Миколая у Київ привезуть Віфлеємський вогонь миру

Про це повідомляє муніципальна газета "Вечірній Київ".

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Зазначається, що 19 грудня в місті відбудеться урочиста хода волонтерів-помічників Святого Миколая за участі лідерів волонтерських об'єднань та молодіжних організацій. Стартуватиме вона о 16.00 на сходах біля будівлі Київської міської ради з урочистої передачі віфлеємського вогню "Свято миру з Віфлеєму".

Всі охочі матимуть змогу долучитися до заходу й запалити собі свічку.

Далі учасники пройдуться центральними вулицями міста, роздаючи солодощі дітям, а завершиться хода о 18.00 біля головної новорічної ялинки на Софійській площі.