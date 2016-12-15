До Дня Святого Миколая у Київ привезуть Віфлеємський вогонь миру
19:30, 15 грудня 2016Київ
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Віфлеємський вогонь привезуть до Києва до Дня Святого Миколая.
Всі охочі матимуть змогу долучитися до заходу й запалити собі свічку від Віфлеємського вогню миру / УНІАН
Про це повідомляє муніципальна газета "Вечірній Київ".
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Зазначається, що 19 грудня в місті відбудеться урочиста хода волонтерів-помічників Святого Миколая за участі лідерів волонтерських об'єднань та молодіжних організацій. Стартуватиме вона о 16.00 на сходах біля будівлі Київської міської ради з урочистої передачі віфлеємського вогню "Свято миру з Віфлеєму".
Всі охочі матимуть змогу долучитися до заходу й запалити собі свічку.
Далі учасники пройдуться центральними вулицями міста, роздаючи солодощі дітям, а завершиться хода о 18.00 біля головної новорічної ялинки на Софійській площі.
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