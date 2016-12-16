Поліція викрила злочинну схему з махінаціями на десятки мільйонів навколо вивозу столичного сміття

Як вияснилося, посадовці комунальних та комерційних підприємств столиці заробляли мільйони гривень, наживаючись на мешканцях Києва. Поліцейські провели 20 обшуків у фігурантів справи, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, побутові відходи мешканців житлового фонду Києва вивозяться на спеціально відведені території, які визначені відповідними нормативними документами органів місцевого самоврядування.

Для вивозу з Києва будівельного сміття використовується полігон №6, розташований в кар’єрі неподалік від Пирогово в Голосіївському районі. А для побутового, куди спрямовується близько 60% відходів життєдіяльності киян та мешканців області, є звалище у Підгірцях Київської області – ТВП (полігон твердих побутових відходів) №5. Площа полігону №5 – близько 63 га.

За офіційними даними у столиці протягом року утворюється близько 1,2 мільйонів тонн сміття. Упродовж 2015 року на полігон №5 було вивезено 315,7 тисяч тонн побутових відходів, на «Завод «Енергія» – 240, а на полігон №6 вивезено 98,7 тисяч тонн будівельних відходів.

Відтак правоохоронці зробили висновок, що різниця у майже 550 тисяч тонн сміття не може просто так зникнути. Отже, частина з нього відвантажується на нелегальні звалища, облік за яким ніким не ведеться.

Зараз на столичному ринку послуг з вивозу сміття працюють 7 підприємств, які повинні вивозити сміття у чітко визначенні для цього місця. Проте, з метою мінімізації своїх витрат підприємства вивозять побутові відходи до місць для зберігання та захоронення, які не можуть використовуватися даними перевізниками. Зокрема, такими є сміттєзвалища у населених пунктах Броварського, Бориспільського та Києво-Святошинського районів Київщини.

Крім них, на Київщині є ще близько 30 сміттєзвалищ різного масштабу, частина з них – несанкціоновані.

Якщо за 1 тонну сміття, привезеного на полігон №5 зі столиці, перевізники повинні сплачувати 110 гривень, а на заводі – 87 відповідно, то на полігонах Київської області вартість здачі 1 тонни коливається від 25 до 30 гривень. Однак, комунальне підприємство, яке є розпорядником коштів місцевого бюджету, розраховується з фірмами згідно з тарифами, в яких закладена столична вартість утилізації відходів на полігонах №5 та №6, а також на заводі «Енергія».

Крім того, оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили, що для прикриття своєї незаконної діяльності комунальники та керівники підприємств-перевізників використовували підконтрольні суб’єкти господарювання.

За попередніми даними, майже 40 мільйонів гривень місцевого бюджету потрапило до кишень учасників злочинної схеми.

Також, за оперативною інформацією, підприємства перераховують у якості розрахунків за утилізацію сміття незначні суми. Це свідчить про ухилення від сплати податків, а також про проведення фінансових операцій у готівковій формі. Для легалізації коштів використовують фіктивні фірми.

Крім того, через надання недостовірних даних у податковій звітності, до державного бюджету не надходять обов’язкові платежі, передбачені в якості екологічного податку. За попередніми підрахунками, ця сума може становити понад 600 мільйонів гривень.

Слідчі Головного слідчого управління НПУ відкрили кримінальне провадження на підставі зібраних даних про зловживання владою або службовим становищем посадовцями комунального підприємства та перевізниками. В ході проведення комплексу оперативних заходів, поліцейські зібрали достатньо доказів, які обґрунтовано підтверджують злочинну діяльність посадовців. Днями оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління провели 20 санкціонованих обшуків у офісах підприємств-перевізників сміття, а також комунального підприємства-розпорядника коштів місцевого бюджету. Крім того, обшуки пройшли за місцем мешкання їх керівників – фігурантів справи. Поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію.

Діяльність посадовців призводить не тільки до власного збагачення за рахунок киян, а також до ненадходження екологічного податку до бюджету. Наслідком їх злочинних дій є забруднення навколишнього природного середовища.

На даний час правоохоронці аналізують вилучені матеріали. Особи, яких вже допитали поліцейські, підтверджують злочинну діяльність посадовців комунального підприємства та фірм-перевізників твердих відходів. Також проводяться заходи по відшкодуванню завданих збитків.