Столичному онкологічному центру наступного року обіцяють 130 мільйонів гривень фінансування

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу у столичному онкологічному центрі.

«У 2016 році ми відновили фінансування онкологічного центру, тож за рахунок міського бюджету було виділено 124 млн грн. Завдяки цьому кількість обстежуваних за 2016 рік сягнула до 2 000 тисяч. Уперше за всі роки проведено повноцінне обслуговування циклотрону та камер синтезу, що дає можливість повністю забезпечити киян цією інноваційною дороговартісною методикою, що дозволяє безкоштовно своєчасно встановити діагноз, правильно виробити тактику лікування та контролювати процес лікування онкологічних хворих», – розповів Микола Поворозник.

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За його словами, окремо виділено 85 млн грн на придбання нового лінійного прискорювача.

«За допомогою цього пристрою для лікування пухлини лікарі використовують спеціальну програму, яка передбачає дослідження на спіральному комп’ютерному томографі, створення індивідуального плану лікування, симуляцію пацієнта для точного відтворення лікування. Це один із сучасних методів лікування пацієнтів зі злоякісними утвореннями всіх локалізацій», – зауважив Микола Поворозник.

Окрім того, програмою «Здоров’я киян» на 2017 рік передбачено фінансування закупівлі лікарських засобів і обладнання для Київського міського клінічного онкологічного центру.