Від ініціативи Мінінфраструктури постраждають усі: і пасажири, і перевізники, і міські бюджети — Колосовський

Таку думку висловив начальник нового приватного столичного автовокзалу «Теремки» Олександр Колосовський.

«Вивчивши дані зміни, ми були вкрай здивовані рішенням міністерства, адже спрощуються процедури, пов'язані з відкриттям автостанції. У майбутньому це може відбуватися за заявочним принципом без попереднього обстеження автостанції Укртрансбезпеки; виключається поняття "паспорт автостанції". Як результат — суттєво спрощуються вимоги до автовокзалів, що, на нашу думку, призведе до погіршення умов обслуговування пасажирів. Кількість нелегальних перевезень зросте з 4 000 до 10 000», — зауважив Колосовський.

Він також додав, що Мінінфраструктури планує скасувати визначення розміру автостанційного збору та розрахунку вартості обов'язкових послуг.

«Це призведе до безконтрольного встановлення збору автостанціями та негативно позначиться на вартості квитків. Вона буде визначатися власником автостанції без узгодження з міськими адміністраціями, на території яких розташований автовокзал. Це може призвести до зростання цін на квитки, а також до ухилення від сплати податків, а це все — надходження в бюджет. Крім того, наболіла проблема трафіку і так вже завантаженого міста зросте в рази», — заявив Колосовський.

За його словами, все це — лише мала частина того, чим загрожують нові зміни.

«Найголовніше — це те, що порушуються права пасажира на отримання послуг належного рівня і збільшуються можливості для зростання і так величезної кількості нелегальних перевізників. Як результат, постраждають усі: і пасажири, і перевізники, і міські бюджети. Ми вважаємо, що такі поправки до основних нормативних актів тільки відкинуть нас назад в минуле і загальмують розвиток якісних автостанцій та сумлінних перевізників», — додав Олександр Колосовський.