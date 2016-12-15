На основі нової стратегії розвитку Києва буде скореговано генеральний план - КМДА

Про це повідомив у інтерв’ю виданню "КиевВласть" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Геннадій Пліс, передає КМДА.

"Прийнята в 2011 році стратегія застаріла. Ми хочемо її оновити, але не це головне. Головне те, що ми хочемо чітко вибудувати вертикаль. На початку має бути стратегія, потім Генплан, далі міські цільові програми, які повинні випливати зі стратегії, і об’єкти соціально-економічного розвитку. Ось та вертикаль, якої ми повинні дотримуватися. І слід розуміти, для реалізації якого саме пункту стратегії і якого пріоритету будується кожен об’єкт за програмою соціально-економічного розвитку Києва", – сказав Геннадій Пліс.

На його думку, спочатку потрібно оновити стратегію, а потім – генплан. Після затвердження цих документів усі муніципальні програми будуть із ними гармонізовані.

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"Стратегія є більш концептуальним і важливим документом, ніж генплан. Стратегія повинна визначити: Київ – це бізнес-гавань, комфорт-столиця або туристичний центр? Ця стратегічна лінія буде природно впливати на зміст генплану. Адже якщо ми будуємо бізнес-столицю, то потрібно створювати бізнес-центри, а якщо комфорт-столицю, то, необхідно розвивати щось інше", – зауважив Геннадій Пліс.

За його словами, чинний генплан також потребує уточнення.

"Цей документ не відповідає реальності. Зараз він розробляється. Допрацьовується останній розділ генплану – історико-архітектурний план. Після чого перейдемо до громадського обговорення. Планується, що новий генплан буде прийнятий у наступному році", – заявив він.

Нагадаємо, 10 листопада 2016 року Київрада затвердила план заходів на 2016-2018 роки щодо реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року. Робочою групою з підготовки нового варіанту стратегії керує Геннадій Пліс. Також у березні 2016 року проект генплану Києва-2025 надійшов для вивчення в усі фракції Київради.