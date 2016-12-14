У Києві для водіїв встановили "розумне" табло контролю швидкості (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху, прилад вимірює швидкість руху автомобілів, й має суто превентивну дію.

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«Такий спосіб «виховання» водіїв, вже зарекомендував себе позитивно в більшості країн Євросоюзу та США. Тепер познайомитись з новинкою зможуть і столичні водії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, принцип роботи табло полягає в безперервному вимірюванні швидкості руху автомобілів в одній смузі руху із виведенням в режимі реального часу результатів вимірювання на цифровий екран.

У разі фіксації перевищення встановлених обмежень швидкості руху, виміряне значення виводиться на табло червоним кольором, в інших випадках (при швидкості від 40 км/год до 60 км/год) – зеленим.

Згідно з повідомленням, завдяки цьому водії транспортних засобів відразу інформуються про швидкість свого авто та діючі обмеження швидкісного режиму, що дозволяє впливати на їх поведінку, та як наслідок, знизити середню швидкість транспортних потоків й підвищити безпеку дорожнього руху.

За даними прес-служби, на сьогодні використання такого табло не несе наслідків у вигляді притягнення до адміністративної відповідальності, тож перевищення швидкості залишається на «совісті» водія. Такий засіб впливу покликаний посилити самоконтроль та правосвідомість керманичів авто та загалом поліпшує транспортну дисципліну. В подальшому подібні прилади будуть застосовані в системі автоматичної фіксації порушень ПДР.

Результативність роботи табло в Україні вивчатимуть фахівці з безпеки руху.