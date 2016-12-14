У Мін'юсті пояснили, чому Лук’янівське СІЗО переноситимуть за межі Києва

«Зараз існує страшна ситуація зі станом будівель Лук’янівського СІЗО — деякі збудовані ще в середині ХІХ століття... На сьогодні 60% людей, які знаходяться в цьому СІЗО, ще не мають вироку суду. Вони такі ж громадяни, як і ми, але до них застосовано вирок суду: тримання під вартою. Де-юре вони ще не винні. Будь-хто може потрапити туди, а умови в СІЗО — грибок на стінах, ризики легеневих захворювань, дуже застарілі комунікації. Туди йдуть додаткові кошти з бюджету — всі технології, які були ще за радянських часів, не відповідають ні світовим, ні навіть сучасним українським стандартам», - цитує Чернишова Громадське радіо.

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Разом з тим, за його словами, після зведення нового СІЗО (яке відповідатиме світовим стандартам та переможе на конкурсі) та переміщення людей до нього, ділянка, яка зараз під Лук’янівським СІЗО, буде передана інвестору, який на свій розсуд будуватиме житлові приміщення, бізнес-центр чи торговельний центр.

Чернишов також пояснив, що під Коцюбинським для нового СІЗО роздивляються варіант переносу на землю, яка знаходиться у власності держави та в користуванні пенітенціарної системи. На цій території зараз вже є колонія, там є ув’язнені.