Мешканцям будинків без лічильників нарахують плату за опалення за листопад на 30% меншу за тариф - КМДА

За попередніми розрахунками вартість одного квадратного метра для киян за опалення, отримане в листопаді, становитиме 22-23 гривні за 1 квадратний метр. Це на 30% менше, ніж діючий тариф на послугу централізованого опалення в зоні обслуговування ПАТ «Київенерго». Про це сьогодні під час прес-конференції в ІА «Інтерфакс» повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Починаючи з листопада й до кінця опалювального періоду нарахування за опалення для мешканців будинків без лічильників будуть максимально наближеними до нарахувань будинкам із лічильниками тепла. Два тижні тому уряд підтримав пропозицію столичної влади щодо нового механізму нарахувань для будинків без лічильників – на основі показань приладів обліку в інших будинках, де лічильники працюють. 30 листопада 2016 року Кабмін прийняв відповідну Постанову № 865», – повідомив Петро Пантелеєв.

За його словами, вже в грудні кияни отримають платіжки, розраховані на основі нового механізму.

«За підрахунками «Київенерго» вартість послуги централізованого опалення, отриманої у листопаді, становитиме 22-23 гривні за квадратний метр. Це на 35% менше, ніж за методикою, за якою нараховувалася плата в жовтні, та на 30% менше відносно тарифу – 32,97 грн/м2», – пояснив заступник голови КМДА.

Він нагадав, що згідно з постановою лише міста, які мають 50% і більше будинків оснащених теплолічильниками, можуть застосовувати цей механізм. У столиці сьогодні 95% будинків оснащені будинковими приладами обліку.