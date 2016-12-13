Понад 10 мільярдів гривень столичного бюджету-2017 спрямують на освіту - КМДА

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, передає прес-служба КМДА.

"Наша головна та найбільш бажана мета – виховати розумних, успішних, самореалізованих киян. Тому, як і минулого року, ми заклали на 2017 рік найбільшу статтю витрат у міському бюджеті саме на розвиток освітньої галузі. Істотна частка коштів буде направлена на збільшення місць у садочках і школах та зменшення наповнюваності в загальноосвітніх закладах за рахунок нового будівництва й відновлення груп у працюючих закладах", – повідомила Ганна Старостенко.

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Окрім того, за її словами, у 2017 році зі спеціального фонду розвитку бюджету заплановано направити 186 мільйонів гривень на придбання для навчальних закладів меблів, а також музичного, спортивного, побутового обладнання. Ще майже 295 мільйонів гривень піде на капітальний ремонт установ і закладів освіти.

"У 2017 році міська влада продовжить системну боротьбу із "сірою зоною" сучасної освіти – так званими "добровільними" батьківськими внесками. Так, у бюджет на 2017 рік на господарчі потреби навчальних закладів місто заклало майже 460 мільйонів гривень", – зазначила заступник голови КМДА.

Вона додала, що наступного року місто продовжить упроваджувати започатковані в 2016 році проекти: відбудеться подальша закупівля електронних підручників для учнів 5-х класів і ремонти спортивних залів із закупівлею спортивного обладнання, на що в бюджеті столиці передбачено 80 мільйонів гривень.

Як відомо, раніше у КМДА повідомляли, що для галузі освіти у 2017 році передбачено 662,6 млн гривень.