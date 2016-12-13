У столиці створять парк відпочинку "Совський парк" і облаштують 12 скверів

Відповідна земельна ділянка з орієнтовною площею 8 га – це зелена зона, де після її благоустрою зможуть проводити дозвілля, насамперед, мешканці мікрорайонів «Турецьке містечко» та «Совки».

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

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На прохання киян депутати також надали статус скверу низці земельних ділянок у чотирьох районах столиці (найбільше – у Дніпровському районі):

на вул. Плеханова (тут мають зберегти зелені насадження для відпочинку жителів Лівобережного масиву та Микільської Слобідки);

на вул. Флоренції, біля будинків № 5, № 12-А та будинків на вул. Раїси Окіпної, 5-Б, 5-А, 7-А (на цій ділянці наразі знаходиться дитячий майданчик, проте територія є засміченою й недоглянутою);

між житловими будинками на вул. Віфлеємській, 16 і вул. Тампере, 15;

на вул. Краківській, 11;

між житловими будинками на вул. Будівельників, 38/14, 36, 34/1;

на вул. Райдужній – вздовж будинку № 4 (поблизу церкви, дитсадка, школи та магазину «Сільпо»);

біля будинку 15-Б на б-рі Перова;

на вул. Андрія Малишка, 29-Б (де є зелені насадження і занедбаний дитячий майданчик).

Також статус скверу надано земельним ділянкам: на вул. Кудряшова, 2-4 у Солом’янському районі, на просп. Миколи Бажана, 10, 12 – у Дарницькому, на вул. Златоустівській, між будинками 28, 30, 32 – у Шевченківському та на вул. Джерельній, напроти будинків № 3 та 6/5 – в Оболонському.

На цих територіях планується висадити нові зелені насадження, відновити трав᾽яне покриття, організувати полив газонів, благоустроїти та зробити комфортними для відпочинку.​