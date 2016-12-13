Київська влада планує розрахуватись з усіма боргами до 2020 року - КМДА

Про це заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

«Упродовж двох останніх років ми погасили наші зовнішні і внутрішні борги. Загальна сума, яку вдалося ліквідувати, склала приблизно 10 мільярдів гривень. Боргу залишилося 13,5 мільярдів. Термін погашення – 2019-2020 роки», – зауважив Геннадій Пліс.

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Він підкреслив, що на відсотки з обслуговування боргу в попередньому році в КМДА було виділено 1 млрд 600 млн грн. У поточному році завдяки зменшенню розміру боргу ці виплати зменшені до 640-641 млн грн. Тобто якщо на відсотки з обслуговування зовнішніх і внутрішніх боргів столиці в минулому році витрачалося більше ніж 4 млн грн у день, то зараз цей показник досягає рівня 1,7-1,8 млн грн у день.

«Майже на мільярд ми зменшили виплати за відсотками за боргами, і цей мільярд – це наша економія, яка дозволяє нам збільшувати витрати на освіту, охорону праці та культуру», – підкреслив Геннадій Пліс.

Нагадаємо, 12 грудня 2016 року Київрада прийняла Програму економічного і соціально розвитку та Бюджет міста на 2017 рік.