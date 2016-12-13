Київська влада планує розрахуватись з усіма боргами до 2020 року - КМДА
Міська влада планує остаточно погасити зовнішні та внутрішні борги Києва до 2020 року.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
«Упродовж двох останніх років ми погасили наші зовнішні і внутрішні борги. Загальна сума, яку вдалося ліквідувати, склала приблизно 10 мільярдів гривень. Боргу залишилося 13,5 мільярдів. Термін погашення – 2019-2020 роки», – зауважив Геннадій Пліс.
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Він підкреслив, що на відсотки з обслуговування боргу в попередньому році в КМДА було виділено 1 млрд 600 млн грн. У поточному році завдяки зменшенню розміру боргу ці виплати зменшені до 640-641 млн грн. Тобто якщо на відсотки з обслуговування зовнішніх і внутрішніх боргів столиці в минулому році витрачалося більше ніж 4 млн грн у день, то зараз цей показник досягає рівня 1,7-1,8 млн грн у день.
«Майже на мільярд ми зменшили виплати за відсотками за боргами, і цей мільярд – це наша економія, яка дозволяє нам збільшувати витрати на освіту, охорону праці та культуру», – підкреслив Геннадій Пліс.
Нагадаємо, 12 грудня 2016 року Київрада прийняла Програму економічного і соціально розвитку та Бюджет міста на 2017 рік.