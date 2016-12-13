У центрі Києва встановлюють різдвяне колесо огляду (фоторепортаж)

На Софійській площі вже "одягають" 26-метрову ялинку: вішають ілюмінацію і великі яворивскі іграшки, пише Сегодня. Встановлена вже і святкова сцена, на якій будуть проходити виступи та концерти. Вона в цьому році розмістилася неподалік від пам'ятника Богдану Хмельницькому. А ось оглядовий майданчик, який в минулому році оточував пам'ятник, тепер розміщують на площі вздовж проїжджої частини. Візуально він набагато більше, ніж минулорічний (довжина — приблизно 80 метрів), і милуватися на ялинку і на святкову площу з нього буде зручніше.

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"На оглядовому майданчику розмістяться три-чотири безкоштовні дитячі гірки. А навколо пам'ятника буде своєрідна галерея, всередині якої можна буде пройти. Там буде виставка ілюмінацій та іграшок, які робили діти з усієї України. А на Софійській — ще й фестиваль льодових скульптур", — розповідає організатор проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький. Ярмарці на Володимирському проїзді буде не так тісно, як у минулому році. Прохід між будиночками зробили ширше (за рахунок проїжджої частини). Також передбачили більше місць, де можна посидіти, і навіси зі столиками, щоб сховатися від снігу.

Як зазначається, новорічна Михайлівська площа у цьому році буде суттєво відрізнятися від торішньої, розваг тут готують більше. Вже почали монтувати 16-метрове колесо огляду, яке доставили в Київ з Франції. Воно сподобається всім, хто любить висоту і екстрим (невеликі кабінки колеса будуть відкритими).

"З нього можна буде побачити "в одну лінію" дзвіниці і ялинку. В цьому році у нас тестовий варіант. У наступному році плануємо, що вона буде більшою і з закритими кабінками", — говорить Добруцький.

По обидві сторони від колеса встановлюють гірки: поменше для дітей і величезні — для дорослих. Дух захоплює, навіть якщо не спускаєшся, а просто дивишся на них. Поряд облаштовують чарівний Різдвяний тунель бажань, довгу арку прикрашають ілюмінацією та новорічними кульками. Їх, за словами організаторів, спеціально підбирали таких кольорів, які є на розписах Михайлівського собору.