"Припорошена мерехтливим сніжком": журналістам показали вогники головної новорічної ялинки України (відео)

Цьогорічна столична ялинка на Софійській площі прикрашена дуже витонченими вогниками, завдяки чому здаватиметься, ніби новорічна красуня припорошена мерехтливим сніжком.

Основний колір ялинкових прикрас – жовтий. Читайте такожУ Харкові встановили найвищу новорічну ялинку в Україні (фото) Дерев'яні іграшки повісять на спеціальні троси, а згори розмістять іграшки з пінопласту, які в разі падіння не землю не становитимуть ніякої загрози для відпочиваючих.

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