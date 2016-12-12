"Припорошена мерехтливим сніжком": журналістам показали вогники головної новорічної ялинки України (відео)
19:12, 12 грудня 2016Київ
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Цьогорічна столична ялинка на Софійській площі прикрашена дуже витонченими вогниками, завдяки чому здаватиметься, ніби новорічна красуня припорошена мерехтливим сніжком.
Основний колір ялинкових прикрас – жовтий.
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Дерев'яні іграшки повісять на спеціальні троси, а згори розмістять іграшки з пінопласту, які в разі падіння не землю не становитимуть ніякої загрози для відпочиваючих.
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