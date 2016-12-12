У Києві реконструювали навалу монголо-татар (відео)

Кияни тоді, хоч і програли, але змогли завдати нищівної шкоди ворогові зі сходу і не дати йому просунутися далі в Європу, пише ТСН.

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Дії проходили біля Національного музею історії України, де 8 століть тому українці стримували навалу монголо-татар.

У реконструкції брали участь як аматори, так і професійні каскадери.