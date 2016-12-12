У Києві реконструювали навалу монголо-татар (відео)
14:19, 12 грудня 2016Київ
221
У Києві любителі старовини відтворили одну з найбільших битв часів Київської Русі.
Кияни тоді, хоч і програли, але змогли завдати нищівної шкоди ворогові зі сходу і не дати йому просунутися далі в Європу, пише ТСН.
Читайте такожУ Києві на Поштовій площі продовжаться розкопки стародавнього міста (фоторепортаж)
Дії проходили біля Національного музею історії України, де 8 століть тому українці стримували навалу монголо-татар.
У реконструкції брали участь як аматори, так і професійні каскадери.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter