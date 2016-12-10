У Києві відновлено рух трамваїв до Пущі-Водиці

00:46, 10 грудня 2016
Київ
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У столиці відновлено рух трамваїв, що курсують за маршрутами №№ 12,17,19, припинений у зв’язку з реконструкцією трамвайних переїздів на вул. Автозаводській.

трамваїв фото: УНІАН

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

У КП нагадали, що роботи було розпочато 16 листопада.

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Сучасні конструкції переїздів зроблені за новітніми європейськими технологіями, облаштування яких на трамвайних коліях полягає в суцільному покритті з великогабаритних залізобетонних плит.

Гендиректор «Київпастрансу» Дмитро Левченко повідомив, що у 2017 році підприємство планує розпочати планові реконструкції ще на 18 об’єктах, зокрема на початку року - на вул. Автозаводській, вул. Полярній та на площі Т. Шевченка.

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Теги: #транспорт#трамвай