У Києві відновлено рух трамваїв до Пущі-Водиці

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

У КП нагадали, що роботи було розпочато 16 листопада.

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Сучасні конструкції переїздів зроблені за новітніми європейськими технологіями, облаштування яких на трамвайних коліях полягає в суцільному покритті з великогабаритних залізобетонних плит.

Гендиректор «Київпастрансу» Дмитро Левченко повідомив, що у 2017 році підприємство планує розпочати планові реконструкції ще на 18 об’єктах, зокрема на початку року - на вул. Автозаводській, вул. Полярній та на площі Т. Шевченка.