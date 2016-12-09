Кличко обговорив із катарською делегацією можливість інвестицій у Київ

У ході зустрічі Віталій Кличко подякував Катарській інвестиційній адміністрації в зацікавленості інвестувати в Київ та Україну і представив потенціал Києва.

Про це сказано на офіційній сторінці Київської МДА.

«Я учора звітував про результати своєї діяльності на посаді. Ми змогли виправити ситуацію у міському господарстві і тепер націлені, за участю інвесторів, на втілення важливих проектів в багатьох галузях. Проектів, які працюватимуть на користь киян. Зі свого боку, можу гарантувати вам повну прозорість роботи, чесні правила та захищеність ваших інвестицій», – наголосив Віталій Кличко.

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Зі своєї сторони, члени делегації Катарської інвестиційної адміністрації зазначили, що зацікавлені вкладати кошти у будівництво, інвестиційні та транспортні проекти.

Головними напрямками Інвестиційної адміністрації Катару є інвестиції у цінні папери, нерухомість, промисловість та агросектор.