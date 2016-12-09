У столиці затверджено міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Заходи з протидії СНІДу, реалізовані в Києві за останні 15 років, принесли вагомі результати, проте між досягнутими на сьогоднішній день успіхами і метою взяття контролю над епідемією цієї хвороби досі існує великий розрив. Зокрема, поза увагою лишається значна кількість киян із соціальними проблемами», – наголосив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, Київ увійшов до списку 27 мегаполісів світу із найбільшим порогом епідемії ВІЛ. Програма покликана збільшити охоплення киян тестуванням на ВІЛ-інфекцію, виявити та взяти під медичний нагляд 11,5 тисячі інфікованих, залучити до антиретровірусної терапії 14 тисяч осіб. Загалом на реалізацію заходів цільової програми на 2017-2021 роки необхідно 238 мільйонів гривень.

У Києві мешкає близько 24 тисяч осіб, які живуть з ВІЛ. З них станом на 1 січня 2016 року під медичним наглядом перебувають 11,7 тисячі, тобто лише половина від оціночної кількості. За підрахунками фахівців, щороку в столиці інфікуються ВІЛ близько 3 тисяч людей різних вікових категорій та обох статей.

Затверджена програма передбачає зосередження уваги на найбільш уразливих групах населення, мобілізацію ресурсів, забезпечення безперервного каскаду медичних і соціальних гендерно-чутливих послуг населенню, викорінення дискримінації у зв᾽язку із ВІЛ, посилення системи громадського здоров᾽я тощо.

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За словами Поворозника, одним із найважливіших завдань є максимальне виявлення киян, які живуть з ВІЛ, охоплення їх специфічним лікуванням (антиретровірусною терапією), що дає змогу припинити розмноження недугу в організмі людини та запобігти передачі вірусу один одному.

Нагадаємо, що з 2014 року країни світу при координації Об᾽єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу почали перехід на нову стратегію подолання епідемії інфекції – Фаст Трек. Стратегія стала відповіддю на результати наукових досліджень, які довели 96%-ий результат у припиненні передачі вірусу при лікуванні. Україна є однією з 30 країн Фаст Трека, а Київ – одним із міст глобальної ініціативи, оскільки він названий одним із найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІДу міст Східної Європи і Центральної Азії. На сьогодні майже кожен 10-ий ВІЛ-інфікований українець мешкає саме в Києві.