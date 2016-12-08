У кожній школі можуть самостійно прийняти рішення про призупинення навчального процесу, якщо на грип та ГРВІ захворіють 20% учнів - Старостенко

Задля уникнення загального призупинення навчального процесу та водночас недопущення поширення інфекції міська влада надала можливість кожному закладу освіти самостійно приймати рішення щодо введення так званого профілактичного карантину. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко в програмі «Столиця» на ТК «Київ».

Читайте такожУ Києві посилять профілактичні заходи проти грипу та ГРВІ - КМДА

«Сьогодні ми активно співпрацюємо з департаментами освіти та охорони здоров’я КМДА, а також отримуємо оперативну інформацію з районів. Як свідчать показники, загалом епідемічний поріг для закладів освіти ще не перейдено. Наразі у Києві відсутність дітей у навчальних закладах через хворобу становить 18%, однак це як кажуть «середня температура у палаті». Найбільша кількість відсутніх спостерігається у Шевченківському та Деснянському районах, а найменша – в Оболонському та Подільському. Враховуючи нинішню нерівномірність захворювання, ми прийняли рішення дозволити розпочати локальне призупинення навчального процесу», – повідомила Ганна Старостенко.

Так, було дано можливість кожному закладу освіти самостійно приймати рішення щодо призупинення навчально-виховного процесу за відсутності 20% дітей від загальної кількості учнів з причини захворювання на грип та інші респіраторні захворювання, як на рівні школи так і класу, а також нести відповідальність за прийняті рішення. Дитячі садки закриватися не будуть.

«Підкреслю, що наразі важливо проводити елементарні санітарно-протиепідемічні заходи, як то забезпечити дотримання нормативних показників температури повітря, провітрювання, знезараження повітря з допомогою бактерицидних ламп, а також забезпечити умови для ізоляції дітей в разі виявлення ознак інфекційної хвороби тощо. І що не менш важливо – обмежити проведення спортивних, культурно-масових та інших заходів у закритих приміщеннях», – зазначила Ганна Старостенко.