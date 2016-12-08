У КМДА утворено 2 нових структурних підрозділи

«Структура адміністрації не може бути статична. Ми маємо реагувати на виклики та йти у ногу з часом. Сьогодні ми напередодні «Євробачення-2017» розуміємо потребу утворення окремого підрозділу з питань туризму, який буде сприяти динамічному розвитку цієї галузі, – зазначив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. – І викликом для міста сьогодні залишається питання екології. Не може підрозділ всередині департаменту виконувати 93 функції (в тому числі 13 адміністративних) та координувати діяльність 23 підприємств. Ані екологія, ані природне середовище від цього не покращуються».

За його словами, реалізація документу не потребує збільшення граничної чисельності працівників.

Так, за відповідне рішення Київради проголосувало 76 депутатів.