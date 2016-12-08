Київрада ухвалила цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз

Вона покликана забезпечити доступні та високоякісні послуги з профілактики, виявлення, діагностики та лікування цієї хвороби.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, особливої актуальності це рішення набуває з огляду на те, що наразі в Україні немає відповідної затвердженої Національної програми. На реалізацію Міської програми виділено 48 млн грн на п’ять років. За їхній рахунок, зокрема, буде закуплено 2 пересувні цифрові флюорографи та комп’ютерний томограф для протитуберкульозної служби, що дасть змогу майже вдвічі збільшити кількість профілактичних оглядів (до 250 тисяч осіб з груп ризику), на закупівлю витратних матеріалів, на соціальну підтримку хворих, придбання засобів індивідуального захисту для медиків і ламп УФО для дотримання вимог інфекційного контролю тощо.

За підсумками 2015 року захворюваність на туберкульоз у Києві зросла на 6,7% (з 1224 до 1314) та склала 46,2 на 100 тисяч населення, що на 7,6% нижче порогу епідемії та на 17,3% нижче за цей показник в Україні. Разом із тим, смертність від туберкульозу в столиці знизилась на 24% та склала 5,7 на 100 тисяч населення, що на 54% нижче за показник в країні.

«Попри те, що у нас нижчий за середньоукраїнський рівень захворюваності та смертності від туберкульозу, епідемічна ситуація лишається все ж напруженою. Так, протягом трьох років питома вага хворих з ко-інфекцією серед вперше діагностованих на туберкульоз зросла з 23,6% до 27,4%. З них, за даними минулого року, соціально незахищені кияни становлять близько 70%», – сказав Микола Поворозник.

За його словами, погіршення цієї ситуації прогнозується в умовах соціально-економічної кризи, яка поглиблюється через військовий конфлікт на Сході країни, з посиленням внутрішніх міграційних процесів мешканців Донецької і Луганської областей.

Наявна система надання протитуберкульозної допомоги з надмірною кількістю протитуберкульозних ліжок, орієнтована на концентрацію хворих в умовах стаціонару, не відповідає сучасним міжнародним практикам, є економічно обтяжливою.

Як відомо, питання протидії туберкульозу в Україні є одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров᾽я і соціального розвитку. Крім того, дане питання є предметом міжнародних зобов᾽язань нашої країни.​