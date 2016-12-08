У Києві відкрили нову сучасну автостанцію "Теремки"

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час відкриття нового автовокзалу «Теремки». Це перший у місті об’єкт транспортної інфраструктури, фінансування будівництва якого здійснювалося за рахунок приватного інвестора.

«Сьогодні ми відкриваємо нову сучасну автостанцію «Теремки». Це інвестиційний об’єкт, дуже добре що є інвестори, які в рамках приватно-державного партнерства вкладають гроші в розвиток міста. Транспортна інфраструктура – одна із ключових сфер господарства. 10 тисяч автобусів приїжджає щодня до Києва і наше завдання – робити перехоплюючі автостанції, які даватимуть можливість людям заїжджати в місто та пересідати на комунальний міський транспорт», – зазначив мер.

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Пропускна спроможність автовокзалу «Теремки» – 450 рейсів та 9 тис. пасажирів на добу, а у перспективі цей показник може зрости до 800 рейсів на день. Автовокзал уже уклав угоди з найбільшими операторами автоперевезень і продовжує вести переговори з іншими легальними перевізниками.

До автостанції пасажири зможуть дістатися як громадським транспортом, так і автобусами-шатлами зі станції метро «Теремки» з 6 ранку до опівночі. З часом їх рух буде повністю синхронізовано з прибуттям та відправленням поїздів метро.

Мер оглянув приміщення та поспілкувався з персоналом автовокзалу. Для пасажирів на території нової автостанції обладнані комфортні зали очікування, кімнати матері та дитини, медпункт, магазини і кафе, міні-готель для пасажирів, автоматизовані камери схову. Крім того, автовокзал повністю пристосований для людей з особливими потребами. На території автовокзалу також створені всі умови для техобслуговування автобусів, обладнана мийка, є кімнати відпочинку для водіїв.

За словами Кличка, відкриття перехоплюючих хабів розвантажить транспортну інфраструктуру міста на 30-40%, звільнить центр від заторів та загалом поліпшить екологічну ситуацію в столиці. На Одеський напрямок припадає 635 рейсів на добу. Найбільшою проблемою є те, що в’їзд більшості перевізників до столиці є несанкціонованим. До того ж вони спричиняють затори через стоянки в необлаштованих для цього місцях (в першу чергу, біля Палацу спорту, площі Перемоги, ст. м. «Теремки», ст. м. «Житомирська», інших). Це також позначається і на доходах від перевезень пасажирів комунальним транспортом та недоотриманні коштів до бюджету від станційних зборів.

В свою чергу присутній на відкритті голова державної служби з безпеки на транспорті Михайло Ноняк завірив, що у столиці почалась справжня боротьба із нелегальними перевізниками

«Якщо ми говоримо по посилення контролю, що ми здійснюємо на сьогоднішній день, то тут також потрібно посилювати відповідальність перевізника. Існує класність транспортного засобу, і це також мінімізація всіх наших податків. І я хочу сказати, що ми боремося, досить серйозно почали цю роботу по Україні, і якщо я не помиляюся, то вже на кілька тисяч виявлено таких нелегалів лише за півроку фактично. І ми маємо спільні графіки з містом, міським департаментом, національною поліцією. Ми спільними рейдами зараз працюємо по всіх областях країни», – заявив він.

Подібні слова про боротьбу із нелегальними перевізниками також підтримали й інші чиновники, зокрема керівник Департаменту транспортної інфраструктури Київської адміністрації Сергій Майзель.

«Часи нелегальних перевізників пройшли. Зі зміною системи транспорту всі автовокзали старого зразка будуть закриватись та переходити на європейську модель роботи. Це дозволить, як викоренити корупцію, так і підвищити якість обслуговування за рахунок конкуренції між офіціальними перевізниками. По плану «Південний», Центральний та «Поділ» автовокзали також будуть закриті у 2017 році, їх замінять приватні автовокзали», – завірив Майзель.