Південний, Центральний і Подільський автовокзали замінять на приватні в 2017 році - КМДА

Про це на церемонії відкриття нового автовокзалу «Теремки» заявив Сергій Майзель, начальник Департаменту транспортної інфраструктури Київської адміністрації, передає прес-служба КМДА.

Повідомляється, що автовокзал «Теремки» − єдиний в Києві автовокзал першого класу, який відповідає усім міжнародним вимогам: медпункт, камера зберігання, Wi-Fi, кімната матері й дитини, пункт міліції.

«Цей автовокзал – перший приклад, як має працювати державно-приватне партнерство. Адже приватний інвестор як соціально відповідальний бізнесмен за свої кошти побудував автовокзал, внісши внесок у розвиток міської інфраструктури», − зазначив Майзель.

«Час нелегальних перевізників пройшо. З перетворенням системи транспорту всі автовокзали старого зразка будуть закриватися і переходити на європейську модель роботи. Це дозволить як викорінити корупцію, так і підвищити якість обслуговування за рахунок конкуренції серед офіційних перевізників. За планом в 2017 році закриють Південний, Центральний і Подільський, їх замінять на приватні автовокзали», - запевнив Майзель.

За його словами, щодня в Київ по Одеському напрямку приїжджає 635 рейсів, з яких близько 40% − нелегальні перевезення. Завдання міської влади – встановити чіткі та зрозумілі правила для учасників ринку, вивести нелегалів з тіні.

«Ми плануємо за наступні два роки перевести сюди 165 рейсів області, пересадити близько двох тисяч автомобілістів на громадський транспорт. Це допоможе значно розвантажити дороги і дати можливість нелегалам стати офіційними перевізниками, які платять податки в бюджет», − підсумував начальник Департаменту транспортної інфраструктури.