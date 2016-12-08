Кличко відзвітував про рік дяльності

Як зазначає прес-служба КМДА, для представлення звіту мер запросив представників ЗМІ на найбільше комунальне підприємство столиці, на якому працюють майже 10 тисяч киян, - в одне з депо КП "Київпастранс".

Зокрема, Кличко представив динаміку змін в різних сферах життєдіяльності міста, а також акцентував на проблемах, які ще належить розв'язати в столиці.

Мер виїхав до журналістів на новій снігоприбиральній машині, яка тепер допомагає столичним комунальникам прибирати тротуари.