Ми збільшили фінансування ремонту доріг у 6 разів за два роки – Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час звіту про результати своєї діяльності на посаді.

«Ми відремонтували рекордну кількість доріг. Ми знайшли можливості і збільшили фінансування ремонту та реконструкції дорожнього покриття на столичних вулицях у 5 разів – до майже півтора мільярди гривень», – підкреслив Кличко.

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Він зазначив, що ці кошти дозволили в 2016 році відремонтувати 200 кілометрів київських доріг.

«Для порівняння в 2014 році ця цифра складала майже 37 км, а у 2015 – 128 км. Я вважаю, це дуже важливий показник. Це означає, що Київ оновлює інфраструктуру, стає європейським містом. І завдання на наступний рік – зробити як мінімум 300 км доріг», – підкреслив мер столиці.

Віталій Кличко також зауважив, що цього року значно оновився рухомий склад комунального транспорту столиці. «Так, у 2016 році ми капітально відремонтували 260 одиниць рухомого складу, а також придбали 50 автобусів, 61 тролейбус та 11 нових сучасних трамваїв з низьким рівнем підлоги», – наголосив Київський міський голова.