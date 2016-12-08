Влада Києва призупиняє плани з будівництва метро на Троєщину

Про це в інтерв'ю Delo.UA повідомив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак.

В якості альтернативи влада міста пропонуює мешканцям мікрорайону новий транспортно-інфраструктурний проект — "швидкісний коридор", відокремлену полосу для комунального транспорту.

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"Ми фізично виділимо смугу для громадського транспорту, щоб туди не могли заїхати автомобілісти. Тролейбус чи автобус (покаже ТЕО) буде обладнаний датчиком GPS, який при наближенні громадського транспорту до перехрестя включає довге зелене світло. Зупинки будуть обладнані спеціальними турнікетами, тобто по суті це буде наземне метро", — розповів Ілля Сагайдак.

На першому етапі розвитку системи швидкісного коридору передбачена реалізація лінії "Троєщина — Чоколівка" із відгалуженням на Відрадний з потенційним добовим попитом у 140 тис. пасажирів.

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Проект включає реконструкцію 22 км дороги, забезпечення зручного доступу до станцій та пересадочних вузлів — ст. метро Петрівка, трамвайна зупинка на вул. Кирилівській, ст. м Дорогожичі, ст. м. Шулявська, лінія швидкісного Борщагівського трамваю, зупинка електрички "Караваєві дачі", вихід на Севастопольську площу.

За попередніми оцінками, реалізація такого проекту обійдеться в 100 млн євро.

"На перший погляд, здається, що багато, але аналог коштує в десятки разів дорожче. Справа навіть не в грошах, а в часі. Щоб побудувати лінію метро (на Троєщину - ред.) потрібно 10-15 років, а враховуючи, як йде таке будівництво в Україні, то і всі 20 років. У свою чергу, цей проект (швидкісний коридор - ред.) можна реалізувати за три роки", — каже Сагайдак.