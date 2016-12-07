Кличко використовує свою репутацію для просування іміджу Києва - експерт

20:49, 07 грудня 2016
Київ
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На думку голови Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира Фесенка, мер Києва Віталій Кличко активно використовує свою популярність для просування іміджу української столиці.

Закордонні поїздки Кличка можуть проводитися з метою залучити іноземні інвестиції для київських міських проектів

Коментуючи нещодавній візит мера Києва в німецьке місто Есе для участі в партійному з'їзді Християнсько-демократичного союзу, який очолює канцлер Німеччини Ангела Меркель, Володимир Фесенко заявив: «Якщо у нього крім участі в спортивних заходах є і ділові зустрічі, то спортивні заходи - це ніби привід для залучення уваги. Тим більше що Віталій там популярна фігура і зайвий раз нагадати про себе не завадить навіть в такому контексті»

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Крім того, Володимир Фесенко зазначив, що подібні закордонні поїздки Віталія Кличка можуть проводитися з метою залучити іноземні інвестиції для київських міських проектів. «Це теж спосіб. Може бути. Треба пам'ятати, що Віталій – це не мер-бюрократ, не мер-фанатик, а чоловік, який побудував свою репутацію. Тому це може бути спосіб залучення уваги до візиту і створення додаткового інформаційного приводу», – додав Володимир Фесенко.

Нагадаємо, в липні поточного року Віталій Кличко разом з делегацією німецьких експертів і підприємців на чолі з держсекретарем Міністерства транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Райнером Бомбою оглянули недобудований Подільсько-Воскресенський міст. Після цього в ЗМІ з'явилася інформація про переговори про інвестиції з німецької сторони в будівництво мосту на Троєщину.

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Теги: #Київ#Кличко