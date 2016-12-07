У четвер відкриють сучасний столичний автовокзал "Теремки"
20:37, 07 грудня 2016Київ
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У четвер, 8 грудня, о 13:00 Київський міський голова Віталій Кличко візьме участь у відкритті нового сучасного автовокзалу "Теремки".
Відкриття автовокзалу «Теремки» допоможе розвантажити транспортну інфраструктуру міста на 30-40% / Вечірній Київ
Це перший в Україні об’єкт у системі транспортної інфраструктури, фінансування якого здійснювалося за рахунок приватного інвестора, повідомляє прес-служба КМДА.
Очікується, що відкриття автовокзалу «Теремки» допоможе розвантажити транспортну інфраструктуру міста на 30-40%, звільнити центр столиці від заторів, поліпшить екологічну ситуацію в столиці.
Адреса місця проведення: Кільцева дорога, 1-Л.
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