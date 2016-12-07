У четвер відкриють сучасний столичний автовокзал "Теремки"

Це перший в Україні об’єкт у системі транспортної інфраструктури, фінансування якого здійснювалося за рахунок приватного інвестора, повідомляє прес-служба КМДА.

Очікується, що відкриття автовокзалу «Теремки» допоможе розвантажити транспортну інфраструктуру міста на 30-40%, звільнити центр столиці від заторів, поліпшить екологічну ситуацію в столиці.

Адреса місця проведення: Кільцева дорога, 1-Л.