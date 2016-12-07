В ЄС готові допомагати Україні, однак ключові зусилля мають бути на плечах українських політиків – Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після зустрічей з європейськими політиками на з’їзді Християнсько-демократичної партії Німеччини, який відбувається в Ессені, передає прес-служба КМДА.

"Позиція європейських політиків незмінна – вони готові допомагати нам, але акцентують, що ключові зусилля у вирішенні проблем в Україні – на плечах українських політиків. І головною проблемою, на жаль, досі залишається корупція", - зазначив Кличко.

У кулуарах з’їзду відбулися зустрічі мера Києва з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, головою комітету із закордонних справ Європарламенту Елмаром Броком, колишнім президентом Європарламенту, головою Фонду Конрада Аденауера Гансом Петтерінгом.

На політичному зібранні партії, яку вже понад 16 років очолює Ангела Меркель, обговорювали виклики, з якими сьогодні зіштовхнулася об’єднана Європа.

У своєму майже двогодинному виступі канцлер Німеччини зазначила, що головне завдання ЄС сьогодні – внутрішня і зовнішня безпека, захист зовнішніх кордонів. Меркель торкнулася і проблеми переселенців. Також відзначила, що політика Росії також є проблемою для Європи.

На з’їзді Ангелу Меркель дев’ятий раз обрали головою партії і висувають вчетверте на посаду канцлера Німеччини. Вона зазначила, що вибори до Бундестагу, які відбудуться в жовтні 2017 року, будуть найскладнішими в сучасній історії Німеччини.