На столичній Оболоні знайшли гранату під відділенням пошти

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, повідомлення про підозрілий предмет, схожий на гранату, надійшло до чергової частини Оболонського управління поліції від перехожого.

За вказаною адресою терміново прибули слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби.

«З місця події правоохоронці вилучили та знешкодили бойову гранату РГД-5 із запалом, яка будь-якої миті могла здетонувати»,- зазначається у повідомленні.

Відомості про подію належним чином зареєстровано у Журналі єдиного обліку Оболонського управління поліції. Слідчим відділом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Читайте такожПоліція затримала банду, через яку проводили спецоперацію в Княжичах (фото, відео)

Зусилля правоохоронців спрямовані на з’ясування усіх подробиць та встановлення власника вибухонебезпечного предмета.

Поліцейські дослідили прилеглу територію та перевірили її на наявність камер відеоспостереження.