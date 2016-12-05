Бюджет наступного року дозволить розвивати Київ – заступник голови КМДА

Структура видатків складає 36,780 млн грн – це свідчить, що бюджет буде збалансованим і реалістичним до виконання. На цьому під час брифінгу наголосив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Він переконаний – збереження соціального орієнтування та плановий економічний розвиток сприятимуть стабілізації та поліпшенню загальної ситуації у столиці.

Читайте такожДіячі культури звернулися до Кличка, виступаючи на захист Театру на Подолі

«Ми робимо бюджет реальним. Це означає, що кожен структурний підрозділ отримав завдання, які спроможний виконати, та ресурс під це. Так, звичайно, завжди хотілося б більше, але ми також маємо вкрай амбітні плани щодо інвесторів. І форум, який ми проводили нещодавно, переконує, що такі плани також мають всі шанси на втілення в життя», – переконаний Геннадій Пліс.

За його словами, найбільший відсоток капітальних видатків планується витратити на розвиток транспортної галузі (46,3% або 2358,2 млн грн) і житлово-комунальної галузі (22,9% чи 1167 млн грн). Для галузі освіти передбачено 662,6 млн грн, охорони здоров’я, соціального захисту і спорту – 444 млн грн, культури – 279,3 млн грн, на інші галузі – 183,8 млн грн.

«Ми активно розвиватимемо також освіту та науку, займатимемося дорогами. Так, на мою думку, зусилля потрібно направляти на енергозберігаючу галузь і розвиток новітніх технологій. Для цього активно залучатимемо громадськість – через бюджет участі, наприклад, на який, нагадаю, закладено 50 млн грн, через воркшопи, де представники влади завжди беруть активну участь. Я впевнений, що бюджет наступного року дозволить розвивати Київ, облагороджувати його, і результат цього відчуватиме кожен його мешканець та гість», – підсумував Геннадій Пліс.