Діячі культури звернулися до Кличка, виступаючи на захист Театру на Подолі

Під зверненням на момент публікації новини підписалися 50 осіб, в тому числі журналіст Матвій Ганапольський, актор театру і кіно Богдан Бенюк, актриса і телеведуча Даша Малахова, актор Володимир Горянський, народний артист УРСР Анатолій Хостікоєв, народна артистка України Наталя Сумська, телеведуча Маша Єфросиніна, кінорежисер Роман Балаян, письменниця Оксана Забужко.

Відкритий лист колективу Театру на Подолі та представників творчої громади Києва до мера столиці В.Кличка:

"Шановний Віталіє Володимировичу!

Колектив Театру на Подолі та представники творчої громади Києва звертаються до Вас із проханням підтримати відкриття нової будівлі театру на Андріївському узвозі.

Минуло 23 роки відтоді, коли Театру на Подолі місто пообіцяло побудувати власне велике приміщення з власною сценою.

Наш театр популярний і широковідомий у Києві, в Україні та за її межами. Ми давали світове турне. Наші вистави бачили країни Європи та Америка. Постановки нашого театру завжди утверджують основні принципи театрального мистецтва: любов до людини, до її духовності й краси, її намірів та прагнень.

Довгі роки від моменту заснування трупа театру працювала на пташиних правах у залі в Гостинному Дворі в жахливих принизливих умовах. Під час вистав актори чекали свого виходу, гримувалися та одягалися у вузькому підвалі уздовж труб теплотраси, шириною менше 2х метрів, не обладнаному найменшими зручностями. Чоловіків і жінок розділяла лише штора. Глядачі були вимушені дивитись вистави тримаючи верхній одяг на колінах, оскільки в театрі не було навіть гардеробу. Незважаючи на ці нестатки, трупа продовжувала творити мистецтво, уподобане киянами і гостями столиці. Нас неодноразово відзначали найвищими театральними нагородами в Україні та за кордоном.

Тому складно переоцінити значення для трупи Театру на Подолі можливості нарешті, через довгі 23 роки, отримати справжній Дім. Дім, у якому буде продовжувати творитись диво живого мистецтва. Для нас знаково та вкрай важливо, що "Театр на Подолі" – бренд, який відомий у світі саме з такою назвою, буде й надалі творити на Подолі.

Довгоочікувана нова будівля викликала широкий громадський резонанс. Загал був одностайним у високій оцінці, щодо внутрішніх архітектурних рішень та технічного начиння театру. Думки розділилися у оцінках фасадної групи: одна частина громадськості зустріла відкриття фасаду нового театру з захопленням, інша - поставилася до нього з пересторогою.

Зрозуміло одне: представники обох груп щиро люблять Київ. Перші радіють, що місто вперше за останні 100 років отримає новий театр, архітектура якого являє собою сміливе поєднання сучасності і шани до історичного спадку найяскравішої вулиці столиці. Друга частина городян вважає, що зовнішній вигляд нового Театру дисонує з існуючим архітектурним ансамблем Андріївського узвозу.

Розуміючи і поважаючи обидві позиції киян, ми, що нижче підписалися, звертаємося до Вас із проханням підійти до оцінки ситуації, що склалася комплексно, беручи до уваги сучасні європейські тенденції в архітектурі та містобудуванні, а також важливість відкриття нового театру для культурного життя Києва, і підтримати архітектурний проект нової будівлі в його існуючому вигляді.

Директор та художній керівник Київського академічного Театру на Подолі,

народний артист України,

лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка

Віталій Малахов

1. Матвій Ганапольский, журналіст, ведучий, громадський діяч

2. Ахтем Сейтаблаев, заслужений артист АР Крим, актор, режисер, телеведучий

3. Ігор Крикунов, режисер, актор театру та кіно, художній керівник Циганського театру Романс

4. Богдан Бенюк, народний артист України, актор театру і кіно, антрепренер, політик

5. Олег Кохан, український кінопродюсер, засновник і генеральний продюсер кінокомпанії "Sota Cinema Group"

6. Євгеній Карась, колекціонер, галерист, куратор, арт-експерт, арт-менеджер, засновник та куратор "Карась Галерея", Президент Асоціації діячів сучасного мистецтва України

7. Даша Малахова, актриса театру і кіно, телеведуча, ресторатор

8. Тимур Полянський, заслужений діяч мистецтв України, актор, композитор, лауреат Київської пекторалі

9. Сергій Маслобойщиков, український графік, сценограф, режисер театру і кіно

10. Сергій Сипливий, актор театру і кіно

11. В’ячеслав Довженко, актор театру і кіно

12. Володимир Кузнецов, заслужений артист України, актор театру і кіно, лауреат Київської пекторалі, Лауреат театральної премії ім. Амвросія Бучми

13. Олександр Данильченко, актор театру і кіно

14. Олександр Крижанівський, художній керівник нового драматичного театру на Печерську

15. Софія Пісьман, актриса театру і кіно

16. Алла Сергійко, заслужена артистка України, актриса театру і кіно

17. Тамара Плашенко, заслужена артистка України, актриса театру і кіно

18. Лариса Троянівська, заслужена артистка України,актриса театру і кіно

19. Федір Ольховський, заслужений артист України, актор театру і кіно

20. Олександр Юнін, генеральний директор музею Івана Кавалерідзе

21. Анастасія Дмитрук, поетеса, нагороджена Премією Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

22. Володимир Горянський, народний артист України, актор театру і кіно

23. Віктор Гирич, народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, режисер; театральний педагог; директор-художній керівник Київського академічного театру юного глядача на Липках

24. Віктор Зотов, архітектор

25. Олексій Кужельний, народний артист України, режисер, театрально-громадський діяч

26. Анатолій Хостікоєв, народний артист УРСР, повний кавалер ордену "За заслуги", український актор театру і кіно, антрепренер

27. Наталія Сумська, народна артистка України, лауреат Шевченківської премії, лауреат Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки, актриса та телеведуча

28. Марія Єфросиніна, актриса, телеведуча.

29. Роман Балаян, народний артист України, лауреат державної премії СРСР, кінорежисер, сценарист і продюсер,

30. Михайло Захаревич, народний артист України, актор, генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

31. Влада Осьмак, науковий співробітник "Музею однієї вулиці"

32. Людмила Горделадзе, директор кінотеатру "Жовтень"

33. Стас Жирков, режисер, художній керівник театру "Золоті ворота"

34. Оксана Забужко, письменниця, поетеса, есеїстка і публічний інтелектуал

35. Матвій Вайсберг, живописець, ілюстратор, графік

36. Владислав Шерешевський, художник

37. Артем Мяус, актор театру і кіно

38. Анна Саливанчук, актриса театру та кіно

39. Валентин Козьменко-Делінде, режисер театру і кіно, сценограф, лауреат Київської пекторалі

40. Анатолій Крим заслужений діяч мистецтв України, лауреат міжнародних премій, письменник, драматург, сценарист

41. Ірма Вітовська, актриса театру та кіно

42. Андрій Різоль, кіно- та музичний продюсер, засновник та генеральний директор компанії "ВАВІЛОН"

43. Віталій Жежера, заслужений журналіст України

44. Борис Куріцин, заслужений діяч мистецтв України, керівник літературно-драматургічної та інформаційно-аналітичної частини Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, театрознавець

45. Марія Погребняк, художник, сценограф, лауреат "Київської пекторал"і

46. Ігор Славинський,заслужений діяч мистецтв України, актор, режисер

47. Максим Максимюк, актор театру та кіно

48. Тетяна Печенкіна, актриса театру та кіно, нагороджена відзнакою президента України – ювілейною медаллю "25 років незалежності України

49. Станіслав Боклан,народний артист України, актор театру та кіно

50. Вадим Шипулін, директор національного музею медицини України,заслужений лікар України, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О.О.Богомольця"